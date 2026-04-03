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Bisneto de JK se filia ao PL para evitar embaraços na sigla de Kassab em Brasília

André Kubitschek ocupava a Secretaria de Juventude e corria o risco de pedir voto para o principal adversário da atual governadora do DF

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
03/04/2026 00:16

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Bisneto de JK se filia ao PL para evitar embaraços na sigla de Kassab em Brasília
Bisneto de JK se filia ao PL para evitar embaraços na sigla de Kassab em Brasília crédito: Platobr Politica

Bisneto de JK, André Kubitschek deixou o PSD e se filiou ao PL para disputar as eleições deste ano no Distrito Federal. O movimento ocorreu após avaliação de que sua permanência na sigla de Gilberto Kassab poderia gerar conflitos na disputa pelo Palácio do Buriti. Ex-secretário de Juventude do governo Ibaneis Rocha (MDB), o herdeiro do fundador de Brasília teve a filiação abonada por Valdemar Costa Neto e Bia Kicis. Um momento importante, que reforça o compromisso com a juventude, com o futuro do DF e com os valores do nosso partido, afirmou o dirigente nacional da sigla.

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A mudança de partido ocorre em meio às articulações para uma eventual candidatura de José Roberto Arruda ao Palácio do Buriti. Kassab garantiu ao ex-governador o espaço para tentar retomar o governo 16 anos após ter sido afastado do cargo. Se confirmado, o cenário colocaria Kubitschek no palanque do principal adversário da chapa articulada por Ibaneis. Sucessora do emedebista, a governadora Celina Leão (PP) tentará manter a permanência do atual grupo político no poder.

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Condenado em vários processos ligados à Operação Caixa de Pandora, Arruda é considerado inelegível, mas busca reverter o cenário no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A crise ocorreu em 2010, quando o então governador foi preso e afastado do poder, o que resultou numa sucessão atípica no Buriti. Pai de André Kubitschek e atual dirigente do PSD no DF, o então vice Paulo Octávio assumiu a cadeira por 12 dias, mas renunciou após grande pressão política. Com a vacância, Rogério Rosso venceu a eleição indireta realizada pela Câmara Legislativa comandar interinamente o governo pelo período de 8 meses.

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