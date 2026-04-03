Bisneto de JK se filia ao PL para evitar embaraços na sigla de Kassab em Brasília

Bisneto de JK, André Kubitschek deixou o PSD e se filiou ao PL para disputar as eleições deste ano no Distrito Federal. O movimento ocorreu após avaliação de que sua permanência na sigla de Gilberto Kassab poderia gerar conflitos na disputa pelo Palácio do Buriti. Ex-secretário de Juventude do governo Ibaneis Rocha (MDB), o herdeiro do fundador de Brasília teve a filiação abonada por Valdemar Costa Neto e Bia Kicis. Um momento importante, que reforça o compromisso com a juventude, com o futuro do DF e com os valores do nosso partido, afirmou o dirigente nacional da sigla.

A mudança de partido ocorre em meio às articulações para uma eventual candidatura de José Roberto Arruda ao Palácio do Buriti. Kassab garantiu ao ex-governador o espaço para tentar retomar o governo 16 anos após ter sido afastado do cargo. Se confirmado, o cenário colocaria Kubitschek no palanque do principal adversário da chapa articulada por Ibaneis. Sucessora do emedebista, a governadora Celina Leão (PP) tentará manter a permanência do atual grupo político no poder.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Condenado em vários processos ligados à Operação Caixa de Pandora, Arruda é considerado inelegível, mas busca reverter o cenário no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A crise ocorreu em 2010, quando o então governador foi preso e afastado do poder, o que resultou numa sucessão atípica no Buriti. Pai de André Kubitschek e atual dirigente do PSD no DF, o então vice Paulo Octávio assumiu a cadeira por 12 dias, mas renunciou após grande pressão política. Com a vacância, Rogério Rosso venceu a eleição indireta realizada pela Câmara Legislativa comandar interinamente o governo pelo período de 8 meses.