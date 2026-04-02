Antes de começar pré-campanha, Caiado marca check-up

Ronaldo Caiado, escolhido pelo PSD para disputar a Presidência da República, fará um check-up médico nos próximos dias antes de intensificar a agenda de pré-campanha.

Aos 76 anos, o agora ex-governador de Goiás, que é médico ortopedista, mantém hábitos considerados saudáveis: não é de beber, não fuma e segue uma rotina regular de atividades físicas, com musculação e pedaladas.

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Em novembro do ano passado, Caiado passou por um procedimento para tratar arritmia. Antes, em 2022, já havia sido submetido a outra cirurgia cardíaca.