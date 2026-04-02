Assine
overlay
Início PlatôBr

Antes de começar pré-campanha, Caiado marca check-up

Pré-candidato ao Planalto já passou por dois procedimentos cardíacos

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
02/04/2026 17:24

compartilhe

SIGA
×
Antes de começar pré-campanha, Caiado marca check-up
Antes de começar pré-campanha, Caiado marca check-up crédito: Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Ronaldo Caiado, escolhido pelo PSD para disputar a Presidência da República, fará um check-up médico nos próximos dias antes de intensificar a agenda de pré-campanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aos 76 anos, o agora ex-governador de Goiás, que é médico ortopedista, mantém hábitos considerados saudáveis: não é de beber, não fuma e segue uma rotina regular de atividades físicas, com musculação e pedaladas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em novembro do ano passado, Caiado passou por um procedimento para tratar arritmia. Antes, em 2022, já havia sido submetido a outra cirurgia cardíaca.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay