Com saída de Mendonça Filho, União perde mais um do antigo PFL

A filiação de Mendonça Filho ao PL, onde terá papel relevante na campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, reforça um movimento mais amplo de esvaziamento do União Brasil por quadros históricos do antigo PFL.

Antes dele, já haviam deixado a legenda nomes tradicionais como José Carlos Aleluia (Bahia), Pauderney Avelino (Amazonas) e o próprio Ronaldo Caiado (Goiás) hoje no PSD e pré-candidato ao Planalto.

O movimento expõe uma dispersão da velha guarda do Partido da Frente Liberal, fundado em 1985. A sigla virou Democratas em 2007 e, em 2022, se fundiu ao PSL para criar o fragmentado União Brasil, que, na semana passada, formou federação com o PP.

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A atual janela partidária tem evidenciado fissuras internas e provocado uma debandada do União, justamente num momento em que partidos tentam se fortalecer para a disputa eleitoral.