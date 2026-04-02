Reta final da janela partidária provoca um ‘vale-tudo pré-Páscoa’
Candidatos à Câmara se digladiam nos bastidores por vagas nas legendas nos estados
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A reta final da janela partidária transformou os estados em verdadeiros campos de batalha pela montagem das listas de pré-candidatos à Câmara dos Deputados.
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Os relatos que chegam à coluna são de um vale-tudo às vésperas da Páscoa: troca de ideologia sem constrangimento, traições à luz do dia, brigas abertas e… muito dinheiro na mesa.
O sistema político atual ajuda a bagunça. Obriga candidatos de um mesmo partido a se comportarem como rivais às vezes mais ferozes entre si do que contra adversários de outros campos políticos.
Ali na frente, claro, a conta chega. E e vem a previsível defesa de mais recursos públicos para os fundos eleitoral e partidário: afinal, alguém precisa bancar essa guerra interna e irrigar toda a chamada nominata.
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O período para a troca de partido sem risco de perda de mandato termina nesta sexta-feira, 3.