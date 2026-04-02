Caiado responde Valdemar: ‘É a minha vez’

Ronaldo Caiado reagiu à sugestão de Valdemar Costa Neto, que, em entrevista ao Metrópoles, o apontou como bom vice para Flávio Bolsonaro.

À coluna, o pré-candidato do PSD descartou o papel de coadjuvante do filho do ex-presidente.

“Vou estar no segundo turno”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caiado foi além: “Os acontecimentos estão demonstrando que é a minha vez”.