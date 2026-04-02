Assine
overlay
Início PlatôBr

Caiado responde Valdemar: ‘É a minha vez’

Presidente do PL havia dito que presidenciável do PSD seria bom vice para Flávio Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
02/04/2026 09:16

compartilhe

SIGA
×
Caiado responde Valdemar: ‘É a minha vez’
Caiado responde Valdemar: ‘É a minha vez’ crédito: Junior Guimaraes

Ronaldo Caiado reagiu à sugestão de Valdemar Costa Neto, que, em entrevista ao Metrópoles, o apontou como bom vice para Flávio Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

À coluna, o pré-candidato do PSD descartou o papel de coadjuvante do filho do ex-presidente.

“Vou estar no segundo turno”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caiado foi além: “Os acontecimentos estão demonstrando que é a minha vez”.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay