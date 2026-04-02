Caiado responde Valdemar: ‘É a minha vez’
Presidente do PL havia dito que presidenciável do PSD seria bom vice para Flávio Bolsonaro
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Ronaldo Caiado reagiu à sugestão de Valdemar Costa Neto, que, em entrevista ao Metrópoles, o apontou como bom vice para Flávio Bolsonaro.
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À coluna, o pré-candidato do PSD descartou o papel de coadjuvante do filho do ex-presidente.
“Vou estar no segundo turno”, afirmou.
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Caiado foi além: “Os acontecimentos estão demonstrando que é a minha vez”.