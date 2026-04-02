André Mendonça aposta na aprovação do nome de Messias

Após a confirmação da indicação de Jorge Messias ao STF, André Mendonça transmitiu a interlocutores uma expectativa positiva quanto à aprovação do escolhido de Lula.

Desde que o nome de Messias veio à tona, há cerca de quatro meses, Mendonça passou a acionar senadores em favor do atual advogado-geral da União cargo que ele próprio ocupou no governo de Jair Bolsonaro.

Assim como Messias, Mendonça é evangélico e enfrentou resistência no Senado, sob a influência de Davi Alcolumbre.

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Nessa quarta-feira, 1º, Messias enviou uma carta aos senadores na qual se apresenta como “filho de evangélicos” e faz referências diretas à fé e à família um aceno a um dos segmentos mais sensíveis na sabatina.