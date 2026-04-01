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Quem vai falar das emendas (e propor alguma solução)?

Até aqui, esperado colapso decorrente da captura do orçamento pelo Congresso não pauta a pré-campanha presidencial

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/04/2026 17:10

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Quem vai falar das emendas (e propor alguma solução)?
Quem vai falar das emendas (e propor alguma solução)? crédito: Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Às vésperas de uma campanha que reeditará duelo de rejeições, um tema estrutural (para citar um) corre o risco de passar longe do debate.

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Parece não interessar aos candidatos insistir no tema das emendas parlamentares, mas, em Brasília, todo mundo sabe que o atual modelo se tornará insustentável no curto prazo e o ajuste virá “pela dor”, como se diz nos bastidores.

O orçamento chamado de discricionário parcela sobre a qual o Executivo ainda tem alguma margem de decisão não para de encolher, comprimido por despesas obrigatórias e pela expansão das transferências ao Congresso, persistentemente sem critérios e transparência evidentes.

No próximo governo, presidente e seus ministros estarão ainda mais reféns do Parlamento.

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“Qual poder da República, afinal, está suprimindo os demais?”, questionou à coluna uma liderança política, pedindo reserva para “evitar atritos com colegas” em ano eleitoral.

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