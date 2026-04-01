Tempo de eleição: técnicos assumem Esplanada e políticos fazem campanha
Com a saída dos titulares que vão disputar as eleições de outubro, novos ocupantes do primeiro escalão entram para encaminhar as últimas "entregas" do governo. Presidente deve concluir até sábado as conversas para a escalação do time
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Com a saída dos ministros que vão participar das eleições, a Esplanada ganha novos contornos, apesar da orientação de Lula pela continuidade dos trabalhos. A escolha de titulares do primeiro escalão com perfil mais técnico, com a grande maioria deslocada das secretarias-executivas, tem o objetivo de montar um time para tocar a máquina do governo sem turbulências enquanto os políticos que deixaram as pastas fazem campanha.
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Ao todo, quase duas dezenas de titulares podem deixar seus cargos até o próximo sábado, 4, quando vence o prazo de desincompatibilização. Ainda há indefinições que dependem de conversas com o presidente, casos de Márcio França (Empreendedorismo) e Wolney Queiroz (Previdência).
Veja como fica a Esplanada com os escolhidos para seguir à frente do governo até o final do ano.
Agricultura e Pecuária – Sai Carlos Fávaro (PSD-MT) para tentar se reeleger ao Senado em Mato Grosso e entra André de Paula, que estava na pasta da Agricultura e Pecuária.
Casa Civil – Sai Rui Costa (PT-BA) para disputar uma vaga de senador, assume como titular a secretária-executiva da pasta, Miriam Belchior.
Cidades – Sai Jader Filho (MDB-PA) para concorrer a uma vaga de deputado federal. Entra Antônio Vladimir Lima, secretário-executivo.
Direitos Humanos e da Cidadania – Sai Macaé Evaristo para concorrer ao cargo de deputada estadual em Minas Gerais e entra a secretária-executiva, Janine Mello dos Santos.
Educação – Sai Camilo Santana para assumir uma das coordenações da campanha de Lula e entra Leonardo Barchini, secretário-executivo.
Esporte – Sai André Fufuca (PP-MA) para concorrer a uma vaga no Senado. Entra Paulo Henrique Cordeiro, que estava na Secretaria-Executiva de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social.
Fazenda – Sai Fernando Haddad (PT-SP), para disputar o governo de São Paulo. Assume a vaga Dario Durigan, que era o número dois do ministério.
Igualdade Racial – Sai Anielle Franco (PT-RJ) para concorrer ao cargo de deputada federal e entra Rachel Barros de Oliveira, secretária-executiva.
Integração e do Desenvolvimento Regional – Sai Waldez Góes (PDT-AP) para concorrer a uma vaga ao Senado. Substituto ainda indefinido.
MDA (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) – Sai Paulo Teixeira (PT-SP) para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados e entra a secretária-executiva, Fernanda Machiavelli.
MDIC (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) – Sai Geraldo Alckmin para concorrer como vice de Lula e entra o secretário-executivo, Marcio Elias Rosa. A pasta no entanto pode ter nova alteração, pois é alvo do desejo do ministro Márcio França (Empreendedorismo), que ficou insatisfeito por ter sido deixado de fora da chapa majoritária em São Paulo e quer uma recompensa.
Meio Ambiente e Mudança do Clima – Sai Marina Silva (Rede-SP) para concorrer a uma vaga ao Senado por São Paulo e entra o secretário-executivo, Paulo João Paulo Capobianco.
Pesca e Aquicultura – Sai André de Paula, que vai para a Agricultura, e entra Rivetla Edipo Araujo Cruz, secretário-executivo.
Planejamento e Orçamento – Sai Simone Tebet (PSB-SP) para disputar o Senado por São Paulo. Entra Bruno Moretti, ex-secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil.
Portos e Aeroportos – Sai Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), que concorrerá a uma vaga de deputado federal, e entra o secretário-executivo, Tomé Franca.
Povos Indígenas – Sai Sonia Guajajara (PSOL-SP) para tentar se reeleger ao cargo de deputada federal e entra o secretário-executivo, Eloy Terena.
SRI (Secretaria de Relações Institucionais) – Deixa a pasta Gleisi Hoffmann (PT-PR) para concorrer a uma vaga no Senado e a substituição ainda está indefinida. Lula nomearia para a vaga Olavo Noleto, no entanto, foi aconselhado a levar um parlamentar para a função. Um dos nomes cotados é o do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), no entanto, ele prefere quer ser candidato ao Senado, a contragosto do presidente.
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Transportes – Sai Renan Filho (MDB-AL), para concorrer ao governo de Alagoas e entra George Santoro, secretário-executivo da pasta.