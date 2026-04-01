O dado econômico que preocupa o entorno de Lula mais que os juros

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 1º, que o endividamento das famílias chegou a 49,7% em janeiro, perto da máxima histórica.

No entorno de Lula, a avaliação é de que o dado pode decidir a eleição em outubro, por “cegar” parte do eleitorado diante de indicadores positivos de emprego e renda.

O principal vilão, nesse diagnóstico, seriam as bets setor que o próprio governo deixou avançar, de olho na arrecadação, antes de um movimento mais firme de regulação.

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Na campanha à reeleição, haverá esforço para sustentar que o endividamento decorre de múltiplos fatores, como justamente os juros elevados por período prolongado e inflação passada.