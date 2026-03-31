Assine
overlay
Início PlatôBr

Saiba quem é o ministro que assume a cadeira com a saída de Sônia Guajajara

Secretário-executivo da pasta dos Povos Indígenas, o advogado e antropólogo Eloy Terena, de 38 anos, assume o cargo de titular depois de se consolidar como articulador jurídico e político do movimento indígena no país

Publicidade
Carregando...
Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
31/03/2026 17:42

compartilhe

SIGA
×
Saiba quem é o ministro que assume a cadeira com a saída de Sônia Guajajara
Saiba quem é o ministro que assume a cadeira com a saída de Sônia Guajajara crédito: Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Em meio à dança das cadeiras na Esplanada com a proximidade das eleições, Eloy Terena assume, nesta terça-feira, 31, o comando do Ministério dos Povos Indígenas após a saída de Sônia Guajajara para reassumir o mandato na Câmara. Até então secretário-executivo da pasta, o novo ministro passa a liderar a estrutura responsável pela formulação e execução da política indigenista federal, na mesma linha adotada desde a criação do ministério no início do governo Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nascido na aldeia Ipegue, no Mato Grosso do Sul, Terena construiu trajetória que associa formação acadêmica e atuação institucional. Doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e com pós-doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, em Paris, é advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele protagonizou iniciativas centrais no STF, como a ADPF 709, que determinou medidas de proteção a comunidades indígenas durante a pandemia. É o primeiro advogado autodeclarado indígena a vencer uma ação de jurisdição constitucional no Supremo. É, ainda, autor de denúncia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a política de extermínio indígena promovida pelo governo brasileiro na gestão de Jair Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay