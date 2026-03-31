Saiba quem é o ministro que assume a cadeira com a saída de Sônia Guajajara

Em meio à dança das cadeiras na Esplanada com a proximidade das eleições, Eloy Terena assume, nesta terça-feira, 31, o comando do Ministério dos Povos Indígenas após a saída de Sônia Guajajara para reassumir o mandato na Câmara. Até então secretário-executivo da pasta, o novo ministro passa a liderar a estrutura responsável pela formulação e execução da política indigenista federal, na mesma linha adotada desde a criação do ministério no início do governo Lula.

Nascido na aldeia Ipegue, no Mato Grosso do Sul, Terena construiu trajetória que associa formação acadêmica e atuação institucional. Doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e com pós-doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, em Paris, é advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

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Ele protagonizou iniciativas centrais no STF, como a ADPF 709, que determinou medidas de proteção a comunidades indígenas durante a pandemia. É o primeiro advogado autodeclarado indígena a vencer uma ação de jurisdição constitucional no Supremo. É, ainda, autor de denúncia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a política de extermínio indígena promovida pelo governo brasileiro na gestão de Jair Bolsonaro.