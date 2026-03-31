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Ex-presidente sai do União Brasil falando em partido de ‘negociatas’

Luciano Bivar deve ser suplente na chapa do senador Humberto Costa em Pernambuco

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/03/2026 16:20

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Ex-presidente sai do União Brasil falando em partido de ‘negociatas’
Ex-presidente sai do União Brasil falando em partido de ‘negociatas’ crédito: Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Na reta final da janela partidária, Luciano Bivar, como o PlatôBR antecipou, filia-se ao MDB na tarde desta terça-feira, 31, em ato com a presença de Rodrigo Maia, Jader Barbalho Filho e outras lideranças.

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À coluna, Bivar afirmou que está “tudo alinhavado” para ser suplente na chapa à reeleição ao Senado encabeçada por Humberto Costa, do PT de Pernambuco.

Bivar presidiu o PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu em 2018 e depois abandonou. Em seguida, comandou o União Brasil, resultado da fusão do PSL com o DEM, antes de deixar a função em meio à disputa interna com Antônio Rueda, atual presidente da legenda.

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“O União não me cabia mais. Saio de um partido que os caras criaram para fazer negociatas”, afirmou.

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