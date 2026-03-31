Ex-presidente sai do União Brasil falando em partido de ‘negociatas’
Luciano Bivar deve ser suplente na chapa do senador Humberto Costa em Pernambuco
compartilheSIGA
Na reta final da janela partidária, Luciano Bivar, como o PlatôBR antecipou, filia-se ao MDB na tarde desta terça-feira, 31, em ato com a presença de Rodrigo Maia, Jader Barbalho Filho e outras lideranças.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
À coluna, Bivar afirmou que está “tudo alinhavado” para ser suplente na chapa à reeleição ao Senado encabeçada por Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Bivar presidiu o PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu em 2018 e depois abandonou. Em seguida, comandou o União Brasil, resultado da fusão do PSL com o DEM, antes de deixar a função em meio à disputa interna com Antônio Rueda, atual presidente da legenda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“O União não me cabia mais. Saio de um partido que os caras criaram para fazer negociatas”, afirmou.