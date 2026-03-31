Mandetta pode voltar à vida pública para ajudar Caiado

Ronaldo Caiado, agora pré-candidato ao Planalto pelo PSD, vai conversar com Luiz Henrique Mandetta ainda nesta semana.

Mandetta costuma dizer que Caiado é o único amigo que fez na política.

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Afastado da vida pública desde que deixou o Ministério da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, durante a pandemia da Covid, Mandetta tem disposição para participar da campanha de Caiado.