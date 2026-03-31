Mandetta pode voltar à vida pública para ajudar Caiado
Desde 2020, ex-ministro da Saúde tem se dedicado à iniciativa privada
compartilheSIGA
Ronaldo Caiado, agora pré-candidato ao Planalto pelo PSD, vai conversar com Luiz Henrique Mandetta ainda nesta semana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Mandetta costuma dizer que Caiado é o único amigo que fez na política.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Afastado da vida pública desde que deixou o Ministério da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, durante a pandemia da Covid, Mandetta tem disposição para participar da campanha de Caiado.