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Mandetta pode voltar à vida pública para ajudar Caiado

Desde 2020, ex-ministro da Saúde tem se dedicado à iniciativa privada

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/03/2026 14:02

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Mandetta pode voltar à vida pública para ajudar Caiado
Mandetta pode voltar à vida pública para ajudar Caiado crédito: Foto: Divulgação/Governo de Goiás

Ronaldo Caiado, agora pré-candidato ao Planalto pelo PSD, vai conversar com Luiz Henrique Mandetta ainda nesta semana.

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Mandetta costuma dizer que Caiado é o único amigo que fez na política.

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Afastado da vida pública desde que deixou o Ministério da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, durante a pandemia da Covid, Mandetta tem disposição para participar da campanha de Caiado.

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