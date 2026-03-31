Lula é o primeiro presidenciável a anunciar vice

Lula confirmou, em reunião ministerial nesta terça-feira, 31, que Geraldo Alckmin será seu candidato a vice na chapa à reeleição.

“O companheiro Alckmin vai ter que deixar o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez”, disse o presidente, sendo aplaudido pelos demais ministros.

Com isso, é o primeiro pré-candidato a anunciar a composição completa da chapa.

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Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos ainda não divulgaram seus nomes para vice.