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Lula é o primeiro presidenciável a anunciar vice

Pré-candidato à reeleição, o presidente confirmou que manterá a mesma chapa de 2022

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/03/2026 11:02

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Lula é o primeiro presidenciável a anunciar vice
Lula é o primeiro presidenciável a anunciar vice crédito: Foto: Cadu Gomes/VPR

Lula confirmou, em reunião ministerial nesta terça-feira, 31, que Geraldo Alckmin será seu candidato a vice na chapa à reeleição.

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“O companheiro Alckmin vai ter que deixar o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez”, disse o presidente, sendo aplaudido pelos demais ministros.

Com isso, é o primeiro pré-candidato a anunciar a composição completa da chapa.

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Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos ainda não divulgaram seus nomes para vice.

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