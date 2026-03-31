Campanha de Flávio já conta com apoio de Caiado em eventual 2º turno

A campanha de Flávio Bolsonaro já conta com o apoio de Ronaldo Caiado em eventual segundo turno.

“Na possibilidade de um segundo turno, certamente estaremos juntos para combatermos o adversário comum, independentemente de quem estiver na disputa”, disse à coluna o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio.

Ao ser questionado sobre as interpretações de que Caiado pode criar algum racha na direita, Marinho afirmou que o PSD tem legitimidade para lançar candidato à Presidência e fez elogios ao governador de Goiás.

“O Caiado é um político experiente e um bom governador de seu estado. Trará, certamente, qualidade para o debate, e esperamos que haja um debate respeitoso de ideias, como deve ser em uma campanha presidencial.”

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A certeza do apoio mútuo é recíproca. Em janeiro, como recordamos aqui, Caiado disse, ao comentar a candidatura de Flávio, que “estamos cientes de que aquele que chegar ao segundo turno terá apoio”.