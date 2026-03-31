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Caiado mira governadores alinhados com Flávio Bolsonaro

PSD anunciou nessa segunda-feira o escolhido do partido para disputar a Presidência da República

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/03/2026 09:02

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Caiado mira governadores alinhados com Flávio Bolsonaro
Caiado mira governadores alinhados com Flávio Bolsonaro crédito: Fotos: Andressa Anholete/Agência Senado; Flickr/Governo de Goiás

Ronaldo Caiado, agora pré-candidato ao Planalto pelo PSD, também deve buscar o apoio de governadores de direita inclusive aqueles que já declararam alinhamento a Flávio Bolsonaro.

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Uma liderança do partido afirmou à coluna que parte desses governadores “não quer ficar sob o jugo da família Bolsonaro” em um eventual governo liderado por Flávio.

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