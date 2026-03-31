Caiado mira governadores alinhados com Flávio Bolsonaro

Ronaldo Caiado, agora pré-candidato ao Planalto pelo PSD, também deve buscar o apoio de governadores de direita inclusive aqueles que já declararam alinhamento a Flávio Bolsonaro.

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Uma liderança do partido afirmou à coluna que parte desses governadores “não quer ficar sob o jugo da família Bolsonaro” em um eventual governo liderado por Flávio.