Caiado mira governadores alinhados com Flávio Bolsonaro
PSD anunciou nessa segunda-feira o escolhido do partido para disputar a Presidência da República
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Ronaldo Caiado, agora pré-candidato ao Planalto pelo PSD, também deve buscar o apoio de governadores de direita inclusive aqueles que já declararam alinhamento a Flávio Bolsonaro.
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Uma liderança do partido afirmou à coluna que parte desses governadores “não quer ficar sob o jugo da família Bolsonaro” em um eventual governo liderado por Flávio.