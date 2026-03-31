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4% dos eleitores não querem votar, diz pesquisa

Propostas para acabar com a obrigatoriedade de comparecer às urnas nunca avançaram no Parlamento

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/03/2026 06:38

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Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral, no centro do Rio de Janeiro.
Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral, no centro do Rio de Janeiro. crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nessa segunda-feira, 30, mostra que 2% do eleitorado já decidiram não comparecer às urnas neste ano ou pretendem justificar a ausência , enquanto outros 2% dizem que provavelmente seguirão pelo mesmo caminho.

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No Congresso, propostas reacendem, com frequência, o debate sobre a obrigatoriedade do voto no Brasil. Mas nunca avançaram.

O tema mobiliza parlamentares da esquerda e da direita, e não é novo. Em 2008, por exemplo, o então deputado federal Geraldo Magela, do PT, propôs um plebiscito para ouvir a população.

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Mais recentemente, em 2024, o senador Cleitinho, do Republicanos, fracassou ao tentar emplacar uma PEC que acabava com a obrigatoriedade do voto.

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