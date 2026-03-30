O ‘plano B’ de Ibaneis após deixar o governo do DF para disputar o Senado
Ex-governador anuncia retorno à advocacia para reforçar base política e sedimentar projeto de eleição em outubro. Para executar o plano, terá de superar o desgaste pelas menções na crise entre o BRB e o banco Master
compartilheSIGA
O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) decidiu retomar, na segunda-feira, 30, a carreira de advogado. Horas após ter passado o comando do Palácio do Buriti para Celina Leão (PP), que tentará permanecer na chefia do Executivo de Brasília nos próximos 4 anos, o emedebista recebeu de volta a carteira de inscrito na OAB-DF, documento exigido para retomar a atuação nos tribunais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A cerimônia contou com o presidente nacional da entidade, Beto Simonetti, e do presidente da seccional do DF, Maurício Poli. Ao passar a faixa para a vice, o emedebista relembrou a trajetória como advogado e destacou a vivência até se tornar uma das lideranças da categoria e do Distrito Federal. Fui o primeiro presidente da OAB-DF nascido em Brasília e o primeiro governador do DF nascido em Brasília, e isso ninguém tira de mim”, afirmou.
Além de atuar nos tribunais, o ex-governador vai usar parte do tempo para impulsionar sua intenção de ocupar uma cadeira no Senado. Para isso, Ibaneis terá de superar o desgaste decorrente do escândalo que envolve o Banco Master e o BRB. Citado em mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, pivô da crise, o político nega que tenha atuado para beneficiar os interesses do ex-banqueiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ibaneis tem até o início de agosto para obter o apoio do MDB ao seu plano de se eleger ao Senado. Esse é o prazo das convenções que vão definir os nomes que estarão nas cédulas em outubro. Se a candidatura for confirmada pelo partido, ele terá até outubro para convencer os eleitores.