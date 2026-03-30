Aécio se reúne com presidenciável e fala em ‘enfrentar polarização’

Aécio Neves, presidente do PSDB, se reuniu nesta segunda-feira, 30, com Aldo Rebelo, pré-candidato ao Planalto pelo Democracia Cristã.

“Temos em comum a preocupação de buscar alternativas para o enfrentamento dessa polarização que tão mal vem fazendo ao Brasil”, disse o tucano, em mensagem enviada à coluna.

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Aécio e Aldo têm em comum terem presidido a Câmara.