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Aécio se reúne com presidenciável e fala em ‘enfrentar polarização’

Tucano almoçou, em Brasília, com Aldo Rebelo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/03/2026 20:04

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Aécio se reúne com presidenciável e fala em ‘enfrentar polarização’
Aécio se reúne com presidenciável e fala em ‘enfrentar polarização’ crédito: Foto: Gerdan Wesley/PSDB Nacional

Aécio Neves, presidente do PSDB, se reuniu nesta segunda-feira, 30, com Aldo Rebelo, pré-candidato ao Planalto pelo Democracia Cristã.

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“Temos em comum a preocupação de buscar alternativas para o enfrentamento dessa polarização que tão mal vem fazendo ao Brasil”, disse o tucano, em mensagem enviada à coluna.

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Aécio e Aldo têm em comum terem presidido a Câmara.

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