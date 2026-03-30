O que Ronaldo Caiado já disse de Jair Bolsonaro

Ronaldo Caiado, que será anunciado nesta segunda-feira, 30, como candidato do PSD ao Planalto, já fez duras críticas a Jair Bolsonaro.

Embora identificado com uma direita próxima ao bolsonarismo, o governador de Goiás chegou a romper com o então presidente durante a pandemia da Covid-19. À época, chamou Bolsonaro de “ignorante” e o acusou de “brincar com vidas”.

Caiado também criticou, em diferentes momentos, o estilo político do ex-presidente. Disse que “o Brasil não aguenta mais radicalização” e que “quem quer governar precisa dialogar e respeitar as instituições”.

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Agora, tentará se apresentar, já na largada da pré-candidatura, como uma opção de “direita responsável”.