Com candidatura própria, PSD quer ‘decidir 2º turno’
Após desistência de Ratinho Jr., nome de Ronaldo Caiado será anunciado nesta segunda-feira, 30
compartilheSIGA
Na cúpula do PSD, a avaliação é de que a pré-candidatura de Ronaldo Caiado só teria chance de furar a bolha da polarização em caso de “algum desastre” nas candidaturas de Lula ou Flávio Bolsonaro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ainda assim, a decisão de manter um nome da legenda comandada por Gilberto Kassab mira influência direta em eventual segundo turno.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Caiado tem potencial de chegar perto dos 10%. É isso que vai decidir o segundo turno”, disse à coluna uma liderança do partido.