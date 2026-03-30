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Roberto Freire defende que federação PSDB/Cidadania abrigue Eduardo Leite

Ex-dirigente partidário diz que escolha do PSD por Ronaldo Caiado levará a uma eleição sem "plurarismo"

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/03/2026 12:38

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Roberto Freire defende que federação PSDB/Cidadania abrigue Eduardo Leite
Roberto Freire defende que federação PSDB/Cidadania abrigue Eduardo Leite crédito: Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Roberto Freire defende que a federação com PSDB e Cidadania filie imediatamente Eduardo Leite, para viabilizar a candidatura do governador gaúcho à Presidência da República.

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Em mensagem enviada à coluna, Freire que comandou o hoje Cidadania por três décadas afirma que “só resta esse estreito caminho para o Brasil ter uma eleição com pluralismo político”.

Ele reconhece, porém, que as chances são remotas.

“Infelizmente, corremos o risco concreto de termos uma eleição na qual o segundo turno estará delineado desde o primeiro: um candidato à reeleição e outro do mesmo campo do clã Bolsonaro, ainda que se apresentem com camisas de times distintos”, disse.

Freire critica a escolha do PSD por Ronaldo Caiado, em detrimento de Leite.

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“Uma disputa eleitoral em que ambos os polos representam um Brasil de pensamento atrasado, preso ao passado do século XX.”

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