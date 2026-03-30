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O convite a Eduardo Leite depois de duas derrotas

Na busca pela candidatura ao Planalto, governador do Rio Grande do Sul empacou no PSDB e no PSD

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/03/2026 12:02

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O convite a Eduardo Leite depois de duas derrotas
O convite a Eduardo Leite depois de duas derrotas crédito: Foto Valter Campanato/Agência Brasil

Preterido no PSD na disputa interna pela vaga de candidato ao Planalto, Eduardo Leite decidiu permanecer à frente do governo do Rio Grande do Sul até o fim deste ano. Não pretende sequer disputar o Senado, cargo para o qual teria chances relevantes.

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Em 2022, Leite já havia sido derrotado internamente em seu então partido, o PSDB, que escolheu João Doria nas prévias candidatura que acabou não se confirmando.

Agora, ao que tudo indica, Leite deve se afastar um pouco da política. A coluna apurou que ele vem sendo tentado a aceitar uma proposta da iniciativa privada nos Estados Unidos.

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Em vídeo em tom de lamento nesta segunda-feira, 30, Leite disse estar desencantado, não citou o nome de Ronaldo Caiado e afirmou que a escolha mantém a “polarização radicalizada”.

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