Lula se despede de ministros com dúvidas sobre substituto de Gleisi e papel de Camilo

A passagem de bastão dos ministros que vão disputar eleições para aqueles que permanecerão durante o período eleitoral está marcada para esta terça-feira, 31, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará uma reunião com toda a equipe. O prazo de desincompatibilização dos ocupantes de cargos que pretendem concorrer em outubro termina no sábado, 4, e pelo menos 18 ministros deixarão seus postos. Lula aposta na força política da equipe para tentar aumentar a bancada que o apoiará caso conquiste o quarto mandato no Planalto.

Embora a maioria dos ministros já tenha os destinos traçados, ainda há dúvida sobre o caminho a ser tomado por exemplo por Camilo Santana (Educação), visto por Lula como o nome capaz de fazer frente à candidatura de Ciro Gomes (PSDB), apontado como favorito nas pesquisas de intenção de voto para o governo do Ceará, .

Lula chegou a anunciar a saída de Camilo da pasta nesta semana, e o colocou como reserva do atual titular Elmano de Freitas (PT). Apesar do constrangimento provocado pelas declarações do presidente, o governador manteve seu nome na disputa. O ministro da Educação, de acordo com petistas, sairá da pasta e reassumirá sua vaga no Senado, servindo de base para o governo até que haja uma decisão de Lula sobre a chapa no Ceará.

No Ceará, outra dúvida política diz respeito às substituições na equipe e candidaturas. O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), vem há mais de dois anos construindo seu nome para disputar o Senado. Na última semana, porém, ele passou a ser considerado pelo presidente como substituto da ministra Gleisi Hoffmann para a SRI (Secretaria de Relações Institucionais).

A ideia inicial era substituir Gleisi por Olavo Noleto, atual presidente do Conselhão e um dos secretários mais próximos da ministra. Lula, porém, reavaliou a escolha. A mudança de rumo se dá por dois motivos. Um deles é o entendimento de que é prudente que a interlocução com o Congresso seja feita por um parlamentar e, principalmente, com bom trânsito na Câmara. Para petistas, Guimarães tem o perfil ideal para o posto por reunir características de ponderação e diálogo nas negociações com o centrão e outros setores do Congresso.

Vaga para Eunício

O outro motivo tem um viés mais eleitoral. Sem Guimarães na disputa nas urnas, Lula poderia usar a vaga na chapa para contemplar o deputado Eunício Oliveira (MDB-CE), que pretende concorrer ao Senado com a ajuda de Lula. Eunício foi ministro das Comunicações no primeiro mandato do petista e presidiu o Senado no biênio 2017-2019.

Mas Guimarães não quer o cargo no Planalto. No sábado, 28, em discurso feito em Sobral (CE), ele disse que não abre mão da candidatura ao Senado. O líder na Câmara confirmou ter sido sondado para a SRI por um emissário de Lula. Segundo contou, ele respondeu que pretende continuar em Brasília, mas como senador no ano que vem.

Outro nome que surge no radar para o lugar de Gleisi é o do ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social), que já tomou a decisão de permanecer no governo e tirar férias para ajudar na campanha de Lula à reeleição. Membros do governo também indicam o seu nome como capaz de evitar que a relação com o Legislativo se deteriore durante a campanha. O desejo do ministro, no entanto, é permanecer à frente da pasta que controla o principal cartão de visita do governo, o programa Bolsa Família.

Debandada

Ao todo, 18 integrantes do primeiro escalão devem sair da equipe de Lula para concorrer nas urnas em outubro. Em alguns casos, como Marina Silva (Meio Ambiente), Márcio França (Empreendedorismo) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), ainda não estão certos os cargos que vão disputar.

Abaixo, os ministros que deixam o governo, os cargos que devem disputar (ou os mais prováveis), os estados e os respectivos partidos:

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– Alexandre Silveira (Minas e Energia) – Senado, Minas Gerais, PSD

– André de Paula (Pesca) – Câmara, Pernambuco, PSD

– André Fufuca (Esportes) – Senado, Maranhão, PP

– Anielle Franco (Igualdade Racial) – Câmara, Rio de Janeiro, PT

– Fernando Haddad (Fazenda) – Governo de São Paulo, PT

– Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) – Senado, Mato Grosso, PSD

– Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) – Senado, Paraná, PT

– Jader Filho (Cidades) – Câmara, Pará, MDB

– Macaé Evaristo (Direitos Humanos) – Assembleia Legislativa, Minas Gerais, PT

– Márcio França (Empreendedorismo) – Senado, São Paulo, PSB

– Marina Silva (Meio Ambiente) – Senado ou Câmara, São Paulo, deve sair da Rede para o PT

– Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) – Câmara, São Paulo, PT

– Renan Filho (Transportes) – Governo de Alagoas, MDB

– Rui Costa (Casa Civil) – Senado, Bahia, PT

– Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) – Câmara, Pernambuco, Republicanos

– Simone Tebet (Planejamento) – Senado, São Paulo, PSB

– Sonia Guajajara (Povos Indígenas) – Câmara, São Paulo, PSOL

– Waldez Goés (Integração e Desenvolvimento Regional) – Senado, Amapá, PDT

– Wolney Queiroz (Previdência Social) Câmara, Pernambuco, PDT