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Casal Moro e filha de Cunha no mesmo partido

Em estados diferentes, os três deixaram o União Brasil no prazo da chamada janela partidária

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/03/2026 06:32

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Casal Moro e filha de Cunha no mesmo partido
Casal Moro e filha de Cunha no mesmo partido crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais

Ao se filiarem ao PL, Sergio e Rosângela Moro continuarão no mesmo partido de Danielle Cunha, que, assim como os dois, também trocou o União Brasil pela sigla de Valdemar Costa Neto e do clã Bolsonaro.

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Pai de Danielle, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha foi condenado por Moro, quando juiz, a 15 anos de prisão por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cunha já chamou Moro de “chefe de uma quadrilha” e classificou a Lava Jato de “espetáculo deprimente”.

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