Ex-ministro de Bolsonaro rejeita vice de Aldo Rebelo

Fabio Wajngarten não será candidato a vice na chapa presidencial encabeçada por Aldo Rebelo.

Os dois chegaram a conversar no início do ano, e a possibilidade existiu, mas não avançou.

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Wajngarten, que chefiou a Secretaria de Comunicação no governo de Jair Bolsonaro e sempre esteve muito próximo da família, tem dito aos mais próximos que pretende manter distância da política.