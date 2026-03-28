Ex-ministro de Bolsonaro rejeita vice de Aldo Rebelo
Fabio Wajngarten e o presidenciável chegaram a tratar dessa possibilidade no início do ano
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Fabio Wajngarten não será candidato a vice na chapa presidencial encabeçada por Aldo Rebelo.
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Os dois chegaram a conversar no início do ano, e a possibilidade existiu, mas não avançou.
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Wajngarten, que chefiou a Secretaria de Comunicação no governo de Jair Bolsonaro e sempre esteve muito próximo da família, tem dito aos mais próximos que pretende manter distância da política.