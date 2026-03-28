Sem dinheiro público projeto de socorro a bancos perde sentido, avalia BC

A avaliação no Banco Central é de que o projeto de resolução bancaria, que tramita na Câmara, perde o sentido se for aprovado sem a previsão de uso de dinheiro público para socorrer os bancos em situação financeira delicada. Deputados de vários partidos têm sinalizado que são contrários à destinação de recursos dos contribuintes para resgatar instituições financeiras em crise.

Os técnicos da autoridade monetária argumentam que o dinheiro público seria usado em último caso, após a lei determinar o uso do patrimônio dos próprios banqueiros para tentar estabilizar eventuais crises. Além disso, não haveria um aporte direto do Tesouro Nacional em uma instituição financeira. Isso seria feito por meio de um empréstimo ao Fundo de Resolução, que seria criado pela lei.

Uma alternativa apresentada pelo BC aos parlamentares, como mostrou o PlatôBR, foi oferecer garantia do Tesouro para que os próprios bancos emprestem recursos para uma instituição financeira em crise. Essa solução tem inspiração em uma operação feita pelo governo da Suíça, que ofereceu 200 bilhões de francos suíços em garantias de empréstimos para que o concorrente UBS comprasse o Credit Suisse e evitasse uma nova crise financeira global.

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Os técnicos da autoridade monetária argumentam que nas maiores economias do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido e na União Europeia existem leis que determinam o uso de dinheiro público, como último instrumento disponível, para socorrer os bancos.