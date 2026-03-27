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No BC temor é de que medidas de Lula para reduzir juros pressionem a inflação

Presidente da República cobrou do Ministério da Fazenda e do Banco Central ações para baixar as taxas cobradas pelos bancos e propostas para reduzir o endividamento

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
27/03/2026 00:31

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No BC temor é de que medidas de Lula para reduzir juros pressionem a inflação
No BC temor é de que medidas de Lula para reduzir juros pressionem a inflação crédito: Foto: Raphael Ribeiro/BC

As medidas encomendadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir os juros do rotativo do cartão de crédito e do consignado privado podem pressionar ainda mais a inflação, afirmaram ao PlatôBR técnicos do Banco Central. Essa discussão é encarada com cautela na autoridade monetária, diante da sensibilidade do tema, sobretudo em ano eleitoral.

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A avaliação entre os auxiliares do presidente do BC, Gabriel Galípolo, é de que as taxas praticadas são, de fato, exageradas e contribuem para o endividamento das famílias. Ele próprio afirmou que os juros cobrados no rotativo do cartão são punitivos, que os arranjos de pagamentos devem ter custos mais “saudáveis” e que a autoridade monetária estuda como seria possível encontrar soluções para o problema. Entretanto, Galípolo não deu detalhes sobre o que é debatido tecnicamente. 

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A mesma visão é compartilhada pelos técnicos da instituição, mas auxiliares do presidente do BC admitem que uma eventual redução de juros é um estímulo ao consumo. Com isso, a pretensão de Lula de reduzir o endividamento pressionaria a inflação, pois os brasileiros têm o hábito de gastar mais quando há taxas mais atrativas ou renda disponível. 

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