CPI do INSS: Alcolumbre vence Mendonça com apoio de maioria do STF
A posição do relator foi rejeitada por oito dos dez ministros do Supremo e, com isso, está mantido o prazo final para o encerramento dos trabalhos
compartilheSIGA
O resultado do julgamento pelo STF (Supremo Tribunal Federal) do pedido de prorrogação da CPI Mista do INSS representa uma vitória do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que havia postergado o cumprimento da liminar emitida pelo ministro André Mendonça no início desta semana, com determinação de um prazo de 48 horas para que os trabalhos fossem prorrogados por 60 dias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A posição de Mendonça foi rejeitada, como queria Alcolumbre, pela maioria dos ministros da corte e, com isso, o prazo final de funcionamento da comissão está mantido para este sábado, 28.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Votaram contra Mendonça os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Kássio Nunes Marques, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Edson Fachin. Somente Mendonça e Luiz Fux opinaram por manter a ampliação dos trabalhos por mais 60 dias.