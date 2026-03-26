CPI do INSS: Alcolumbre vence Mendonça com apoio de maioria do STF

O resultado do julgamento pelo STF (Supremo Tribunal Federal) do pedido de prorrogação da CPI Mista do INSS representa uma vitória do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que havia postergado o cumprimento da liminar emitida pelo ministro André Mendonça no início desta semana, com determinação de um prazo de 48 horas para que os trabalhos fossem prorrogados por 60 dias.

A posição de Mendonça foi rejeitada, como queria Alcolumbre, pela maioria dos ministros da corte e, com isso, o prazo final de funcionamento da comissão está mantido para este sábado, 28.

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Votaram contra Mendonça os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Kássio Nunes Marques, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Edson Fachin. Somente Mendonça e Luiz Fux opinaram por manter a ampliação dos trabalhos por mais 60 dias.