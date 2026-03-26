Setor de mineração reage à ideia de nova estatal: ‘pacote Maduro’

Em meio à corrida global por minerais estratégicos, o governo Lula leva a sério a criação de uma nova estatal para o setor de mineração.

Em ano eleitoral, a proposta de uma Terrabras, Terras Raras do Brasil S/A, conta com incentivadores na Casa Civil.

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No setor, a ideia já ganhou apelido: “pacote Maduro”. São comuns comparações com a PDVSA, a estatal petrolífera venezuelana.