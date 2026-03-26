Otto Alencar nega ida para SRI de Lula: ‘Estão querendo me matar?’

O senador Otto Alencar (PSD-BA) reagiu de forma bem humorada aos rumores de que ele seria o substituto da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) na pasta. Gleisi deixará o governo para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná e o nome do senador, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), passou a ser ventilado para o cargo. Alencar, no entanto, descarta a possibilidade.

“Não existe isso, não tem o menor cabimento. Eu não tenho nenhum trânsito na Câmara”, reagiu. O senador ainda brincou dizendo que quem falou em sem nome não pode ser seu amigo. “Fiz uma cirurgia cardíaca há pouco tempo e me meteram um marca-passo. Como podem me indicar para esse lugar que mata a gente? Eu defendo que política não pode ser meio de vida, mas também não pode ser meio de morte”, disse o senador em conversa com o PlatôBR.

Alencar também alegou compromissos com a condução dos trabalhos na CCJ já que seu vice no colegiado, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), estará em campanha para tentar se reeleger. Alencar não disputará eleições neste ano porque tem mais quatro anos de mandato no Senado.

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Outro nome que tem sido citado por petistas para substituir Gleisi é o do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE). Antes, o substituto de Gleisi havia sido definido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o presidente recuou da ideia de nomear Olavo Noleto, secretário-executivo do Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social), para o cargo, após ser aconselhado a escolher um parlamentar para estabelecer o contato com a Câmara e com o Senado.