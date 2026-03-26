Assine
overlay
Início PlatôBr

Otto Alencar nega ida para SRI de Lula: ‘Estão querendo me matar?’

Aliado do presidente, o senador disse não ter o trânsito na Câmara que o governo precisa para a condução da secretaria que será deixada por Gleisi

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
26/03/2026 16:41

compartilhe

SIGA
×
Otto Alencar nega ida para SRI de Lula: ‘Estão querendo me matar?’
Otto Alencar nega ida para SRI de Lula: ‘Estão querendo me matar?’ crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD-BA) reagiu de forma bem humorada aos rumores de que ele seria o substituto da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) na pasta. Gleisi deixará o governo para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná e o nome do senador, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), passou a ser ventilado para o cargo. Alencar, no entanto, descarta a possibilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Não existe isso, não tem o menor cabimento. Eu não tenho nenhum trânsito na Câmara”, reagiu. O senador ainda brincou dizendo que quem falou em sem nome não pode ser seu amigo. “Fiz uma cirurgia cardíaca há pouco tempo e me meteram um marca-passo. Como podem me indicar para esse lugar que mata a gente? Eu defendo que política não pode ser meio de vida, mas também não pode ser meio de morte”, disse o senador em conversa com o PlatôBR.

Alencar também alegou compromissos com a condução dos trabalhos na CCJ já que seu vice no colegiado, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), estará em campanha para tentar se reeleger. Alencar não disputará eleições neste ano porque tem mais quatro anos de mandato no Senado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro nome que tem sido citado por petistas para substituir Gleisi é o do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE). Antes, o substituto de Gleisi havia sido definido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o presidente recuou da ideia de nomear Olavo Noleto, secretário-executivo do Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social), para o cargo, após ser aconselhado a escolher um parlamentar para estabelecer o contato com a Câmara e com o Senado.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay