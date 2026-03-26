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O que Tereza Cristina diz sobre ser vice de Flávio Bolsonaro

O nome de Romeu Zema, do Partido Novo, também é citado nas bolsas de apostas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/03/2026 15:33

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O que Tereza Cristina diz sobre ser vice de Flávio Bolsonaro
O que Tereza Cristina diz sobre ser vice de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Progressistas/Flickr

Nos corredores do Senado, quem pergunta a Tereza Cristina sobre a possibilidade de ela ser vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro ouve uma resposta direta:

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