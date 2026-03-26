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Os 3 partidos que querem Ana Amélia candidata a deputada

Ex-senadora pelo Rio Grande do Sul decidiu sair do PSD, de Gilberto Kassab

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/03/2026 09:03

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Os 3 partidos que querem Ana Amélia candidata a deputada
Os 3 partidos que querem Ana Amélia candidata a deputada crédito: Foto: Pedro França/Agência Senado

Nessa quarta-feira, 25, assim que anunciou a desfiliação do PSD, Ana Amélia Lemos recebeu convite de três partidos: PSDB, PL e Republicanos.

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De olho no capital político da ex-senadora no Rio Grande do Sul, as siglas querem lançá-la a uma vaga na Câmara para reforçar bancadas.

À coluna, Ana Amélia disse que tomará a decisão nos próximos dias, mas deixou evidente a disposição de voltar ao Congresso.

“A política está precisando de quem queira trabalhar. O país não aguenta mais encenação e preocupação excessiva com redes sociais e likes”, afirmou.

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Em 2018, ela tinha reeleição praticamente assegurada ao Senado, mas foi convencida a disputar a vice-presidência na chapa de Geraldo Alckmin, que acabou derrotada. Quatro anos mais tarde, ficou em terceiro lugar na corrida ao Senado.A

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