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Por que o Planalto ainda acredita em favoritismo de Lula

No entorno do presidente, avaliação é de que chapa realmente difícil seria Tarcísio-Michelle

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/03/2026 06:33

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Por que o Planalto ainda acredita em favoritismo de Lula
Por que o Planalto ainda acredita em favoritismo de Lula crédito: Foto: Douglas Gomes / Lid Republicanos

No Planalto, a pesquisa dessa quarta-feira, 25, que mostra Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula em eventual segundo, causou apreensão inicial.

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Apesar disso, o ambiente interno ainda é de confiança na condição de favorito de Lula. Auxiliares avaliam que o cenário mais desafiador seria uma chapa liderada por Tarcísio de Freitas, tendo Michelle Bolsonaro como vice, o que, neste momento, não parece algo muito provável. 

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Mesmo com o crescimento e a consolidação do nome de Flávio Bolsonaro, integrantes do governo acreditam que será possível desgastá-lo quando o confronto político começar para valer.

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