Por que o Planalto ainda acredita em favoritismo de Lula

No Planalto, a pesquisa dessa quarta-feira, 25, que mostra Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula em eventual segundo, causou apreensão inicial.

Apesar disso, o ambiente interno ainda é de confiança na condição de favorito de Lula. Auxiliares avaliam que o cenário mais desafiador seria uma chapa liderada por Tarcísio de Freitas, tendo Michelle Bolsonaro como vice, o que, neste momento, não parece algo muito provável.

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Mesmo com o crescimento e a consolidação do nome de Flávio Bolsonaro, integrantes do governo acreditam que será possível desgastá-lo quando o confronto político começar para valer.