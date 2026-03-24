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Moraes concede prisão domiciliar temporária para Jair Bolsonaro

Ministro do STF aceitou argumentos da defesa e autorizou o presidente, ainda internado em hospital, a cumprir pena em sua residência por 90 dias

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Eumano Silva
Eumano Silva
Repórter
24/03/2026 15:39

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Moraes concede prisão domiciliar temporária para Jair Bolsonaro
Moraes concede prisão domiciliar temporária para Jair Bolsonaro crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o direito de ficar em prisão domiciliar por 90 dias até que ele se recupere da broncopneumonia bacteriana que provocou sua transferência para o hospital DF Star, onde ele se encontra internado desde o último dia 13 de março. Após esse período, haverá uma nova decisão para avaliar a concessão da prisão domiciliar humanitária pleiteada pela defesa do ex-presidente. 

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Bolsonaro se encontra internado e segue recebendo tratamento com antibióticos, mas permanece sem previsão de alta. Antes de ser levado ao hospital, ele estava na penitenciária da Papudinha, em regime fechado desde 25 de novembro de 2025, quando começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a
trama golpista.

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Na decisão, Moraes suspendeu todas as visitas ao ex-presidente, com exceção dos seus advogados e familiares.

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