Mendonça não vai segurar a mão contra Alcolumbre
Em 2021, o então indicado ao STF se sentiu humilhado pelo senador do Amapá
“Terrivelmente evangélico”, André Mendonça jamais admitirá rancor em relação a Davi Alcolumbre.
Mas todo mundo no Senado já entendeu que o ministro do STF não pretende contemporizar quando se tratar do atual presidente do Senado.
Em 2021, ao ser indicado ao Supremo por Jair Bolsonaro, Mendonça viu sua sabatina ser segurada por mais de quatro meses sob a gestão de Alcolumbre na CCJ.
Nessa segunda-feira, 23, veio o gesto mais recente: o ministro do STF mandou o senador prorrogar a CPMI do INSS a decisão deverá ser analisada no plenário do Supremo ainda nesta semana.