MDB não prioriza vice de Lula

O MDB não trata como prioridade a vaga de vice na chapa de reeleição de Lula.

Como outras siglas, o partido está mais concentrado na formação de uma bancada forte na Câmara. Nesse contexto, prevalece, nos bastidores, a avaliação de que uma coligação formal com o PT atrapalharia esse objetivo.

A tendência, portanto, é de liberação dos diretórios estaduais na disputa presidencial.

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Como a coluna já mostrou, o PSB tem elevado o tom para garantir a permanência de Geraldo Alckmin como vice na chapa.