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MDB não prioriza vice de Lula

Partido quer mesmo é fazer um bom número de deputados

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
24/03/2026 06:38

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MDB não prioriza vice de Lula
MDB não prioriza vice de Lula crédito: Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O MDB não trata como prioridade a vaga de vice na chapa de reeleição de Lula.

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Como outras siglas, o partido está mais concentrado na formação de uma bancada forte na Câmara. Nesse contexto, prevalece, nos bastidores, a avaliação de que uma coligação formal com o PT atrapalharia esse objetivo.

A tendência, portanto, é de liberação dos diretórios estaduais na disputa presidencial.

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Como a coluna já mostrou, o PSB tem elevado o tom para garantir a permanência de Geraldo Alckmin como vice na chapa.

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