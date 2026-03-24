Assine
overlay
Início PlatôBr

França e Tebet estão no centro do primeiro atrito na chapa de Haddad

Após ser "atropelado" com a chegada da colega de governo ao PSB, ministro tentará conversar com o presidente nesta semana, mas não quer a vaga de vice-governador, única que ainda não está destinada a nenhum nome ou legenda

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
24/03/2026 00:34

compartilhe

SIGA
x
França e Tebet estão no centro do primeiro atrito na chapa de Haddad
França e Tebet estão no centro do primeiro atrito na chapa de Haddad crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Na reta final das definições sobre a chapa a ser encabeçada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) para concorrer ao governo de São Paulo, os ministros Marcio França (Empreendedorismo) e Simone Tebet (Planejamento) protagonizam o primeiro constrangimento na composição. No último sábado, 21, Simone anunciou a decisão de deixar o MDB do Mato Grosso do Sul para se filiar ao PSB de São Paulo, com as garantias de que se candidatará a uma das vagas ao Senado. Essa certeza foi dada pela cúpula do partido atendendo a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde que entrou no governo, França alimentava a expectativa de disputar o Palácio dos Bandeirantes, mas passou a cogitar a disputa por uma vaga no Senado para ajudar nas alianças. Com Tebet em seu partido, porém, não há como ele ocupar a segunda vaga, que deve ficar com a ministra Marina Silva (Meio Ambiente). Ele, então, voltou a pleitear a candidatura ao governo de São Paulo.

O movimento de França é definido por um integrante da direção do partido como um processo de “reação ao atropelo”, insatisfeito com o rito adotado para as decisões. “Alguém conversou com ele antes de negociar com a Tebet? Ele deveria ter sido ouvido antes”, disse um membro do partido, sob reserva, apontando que a negociação com a ministra passou ao largo dos desejos políticos de França. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro tentará conversar com Lula nesta semana, mas não quer pleitear a vice na chapa de Haddad, única vaga que ainda não está destinada a nenhum nome ou legenda.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay