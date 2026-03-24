Indústria define 15 prioridades no Congresso, entre elas frear redução de jornada

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) lança nesta terça-feira, 24, em sessão solene na Câmara dos Deputados, a Agenda Legislativa da Indústria, que mapeia 135 propostas que tramitam no Congresso e são acompanhadas de perto pelo setor. Desse total, 15 proposições são definidas como prioritárias e compõem a pauta mínima dos industriais.

O primeiro item da lista é o fim da escalada 6×1, pauta do governo encampada por parte dos deputados e senadores. A CNI, entretanto, diverge da proposta. Na justificativa técnica que será apresentada aos parlamentares, a indústria afirmará que defende a busca de melhores condições de trabalho, mas alerta para os riscos da medida.

“No entanto, propostas que impõem, por meio de alteração constitucional ou infralegal, a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais e a adoção de uma semana de apenas quatro dias, sem redução salarial, representam um risco significativo à competitividade do país, à sustentabilidade dos negócios e à criação de empregos formais. A redução da jornada de trabalho é autorizada pela Constituição Federal, mediante acordo ou convenção coletiva”, informa o documento da CNI.

Para a CNI, a negociação coletiva “é o melhor caminho para preservar necessidades dos trabalhadores e das empresas”. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), espera que o texto seja analisadeo pelo plenário até maio.

Veja abaixo os 15 projetos monitorados com lupa pela indústria

PEC 8/2025: Redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias e 36 horas semanais durante 4 dias por semana

PL 4007/2025: Incentivos à empregabilidade e ao empreendedorismo pelo Programa Bolsa Família

PL 1363/2021: Redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias e 36 horas semanais durante 4 dias por semana

PL 2015/2019: Desobrigação de contribuição adicional para aposentadoria especial quando houver redução do grau de exposição

PL 6139/2023: Crédito à exportação – aprovado, aguarda sanção

PDL 41/2026: Acordo Mercosul-União Europeia – já promulgado

PL 4423/2024: Normas gerais sobre o Comércio Exterior de mercadorias

PL 4/2025: Reforma do Código Civil

PEC 42/2024: Fiscalização das agências reguladoras pela Câmara dos Deputados

PL 2373/2025: Lei Geral de Concessões

PL 10108/2018: Regulamentação da atividade de reúso de água

PL 3375/2024: Ampliação das penas de crimes contra marcas

PL 1780/2022: Regulação da relação contratual de distribuição de produtos industrializados

PL 4133/2023: Formulação da política industrial, tecnológica e de comércio exterior brasileira

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PL 2338/2023: Definição de normas e diretrizes para o uso da Inteligência Artificial