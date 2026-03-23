Ratinho Jr. será lançado como ‘voto útil da direita’

Ninguém crava uma data, mas Gilberto Kassab tem dito a interlocutores que Ratinho Júnior será lançado ao Planalto nos próximos dias, ainda em março.

A coluna apurou que a estratégia passa por vender o nome do governador como “voto útil da direita”, sob o diagnóstico de que a candidatura de Flávio Bolsonaro é frágil. Como o Platô mostrou nesta segunda-feira, 23, o PT já tem pronto o roteiro de ataques ao filho do ex-presidente.

Ratinho, em contraponto a Flávio, será apresentado como gestor experiente ele deve deixar o governo do Paraná com bons índices de popularidade , “conservador nos costumes e liberal na economia”. A cúpula do PSD aposta que essa combinação pode atrair o disputado eleitor de centro, historicamente decisivo.

A leitura é que Ratinho Jr. pode ser visto por esse público como alguém, mais do que Flávio, capaz de derrotar Lula.

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Outro fator considerado é o desconforto, nos bastidores, de governadores de direita com a perspectiva de ficarem sob a influência direta do clã Bolsonaro em caso de vitória do senador em outubro.