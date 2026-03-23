Assine
overlay
Início PlatôBr

Ratinho Jr. será lançado como ‘voto útil da direita’

Nome do governador do Paraná deve ser confirmado na disputa presidencial nos próximos dias

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/03/2026 16:56

compartilhe

SIGA
x
Ratinho Jr. será lançado como ‘voto útil da direita’
Ratinho Jr. será lançado como ‘voto útil da direita’ crédito: Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Ninguém crava uma data, mas Gilberto Kassab tem dito a interlocutores que Ratinho Júnior será lançado ao Planalto nos próximos dias, ainda em março.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A coluna apurou que a estratégia passa por vender o nome do governador como “voto útil da direita”, sob o diagnóstico de que a candidatura de Flávio Bolsonaro é frágil. Como o Platô mostrou nesta segunda-feira, 23, o PT já tem pronto o roteiro de ataques ao filho do ex-presidente.

Ratinho, em contraponto a Flávio, será apresentado como gestor experiente ele deve deixar o governo do Paraná com bons índices de popularidade , “conservador nos costumes e liberal na economia”. A cúpula do PSD aposta que essa combinação pode atrair o disputado eleitor de centro, historicamente decisivo.

A leitura é que Ratinho Jr. pode ser visto por esse público como alguém, mais do que Flávio, capaz de derrotar Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro fator considerado é o desconforto, nos bastidores, de governadores de direita com a perspectiva de ficarem sob a influência direta do clã Bolsonaro em caso de vitória do senador em outubro.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay