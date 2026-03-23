Por que Flávio Bolsonaro escolheu João Pessoa no dia 22
Pré-candidato ao Planalto participou do evento de filiação de Efraim Filho ao PL
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Flávio Bolsonaro tinha três convites para eventos políticos nesse domingo, 22 data que coincide com o número do Partido Liberal nas urnas.
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Ele optou pela filiação do senador Efraim Filho, então líder do União Brasil, em João Pessoa, em detrimento de agendas em redutos mais favoráveis, como Santa Catarina.
A escolha integra a estratégia, já na pré-campanha de Flávio, de impulsionar a candidatura da direita no Nordeste. Na Paraíba, Jair Bolsonaro obteve 34% dos votos válidos no segundo turno de 2022. A meta agora é alcançar 40%.
“Há espaço para crescimento no Nordeste. No Centro-Sul, Bolsonaro já venceu com boa margem em 2022, o que dificulta avanços mais expressivos. No Nordeste, é possível reduzir a diferença em relação a Lula”, disse à coluna Efraim, pré-candidato ao governo estadual.
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Flávio prometeu retornar à Paraíba para o São João de Campina Grande.