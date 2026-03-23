Por que Flávio Bolsonaro escolheu João Pessoa no dia 22

Flávio Bolsonaro tinha três convites para eventos políticos nesse domingo, 22 data que coincide com o número do Partido Liberal nas urnas.

Ele optou pela filiação do senador Efraim Filho, então líder do União Brasil, em João Pessoa, em detrimento de agendas em redutos mais favoráveis, como Santa Catarina.

A escolha integra a estratégia, já na pré-campanha de Flávio, de impulsionar a candidatura da direita no Nordeste. Na Paraíba, Jair Bolsonaro obteve 34% dos votos válidos no segundo turno de 2022. A meta agora é alcançar 40%.

“Há espaço para crescimento no Nordeste. No Centro-Sul, Bolsonaro já venceu com boa margem em 2022, o que dificulta avanços mais expressivos. No Nordeste, é possível reduzir a diferença em relação a Lula”, disse à coluna Efraim, pré-candidato ao governo estadual.

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Flávio prometeu retornar à Paraíba para o São João de Campina Grande.