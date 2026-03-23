Girão acusa Davi Alcolumbre de censurá-lo na TV Senado

O senador Eduardo Girão ocupará a tribuna ainda nesta segunda-feira, 23, com uma acusação direta: a de que a TV Senado estaria cortando trechos de entrevistas em que ele faz críticas à presidência da Casa.

Girão fará elogios aos profissionais de imprensa do Senado, mas marcará posição ao afirmar que acredita em interferência superior “alguém de cima”, segundo ele na edição do conteúdo. A suspeita recai sobre cortes seletivos em declarações mais duras.

O senador do Novo do Ceará já reuniu exemplos concretos, comparando o material bruto de entrevistas com o que efetivamente foi ao ar.

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Girão tem repetido que “o Senado está atrapalhando o Brasil”, citando o que chama de “letargia e omissão” de Davi Alcolumbre em pautas sensíveis, como a CPI do Banco Master, pedidos de impeachment de ministros do STF e a situação dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.