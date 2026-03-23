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Girão acusa Davi Alcolumbre de censurá-lo na TV Senado

Senador do Novo do Ceará tem criticado o que chama de "letargia e omissão" da Casa Alta

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/03/2026 13:10

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Girão acusa Davi Alcolumbre de censurá-lo na TV Senado
Girão acusa Davi Alcolumbre de censurá-lo na TV Senado crédito: Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Eduardo Girão ocupará a tribuna ainda nesta segunda-feira, 23, com uma acusação direta: a de que a TV Senado estaria cortando trechos de entrevistas em que ele faz críticas à presidência da Casa.

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Girão fará elogios aos profissionais de imprensa do Senado, mas marcará posição ao afirmar que acredita em interferência superior “alguém de cima”, segundo ele na edição do conteúdo. A suspeita recai sobre cortes seletivos em declarações mais duras.

O senador do Novo do Ceará já reuniu exemplos concretos, comparando o material bruto de entrevistas com o que efetivamente foi ao ar.

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Girão tem repetido que “o Senado está atrapalhando o Brasil”, citando o que chama de “letargia e omissão” de Davi Alcolumbre em pautas sensíveis, como a CPI do Banco Master, pedidos de impeachment de ministros do STF e a situação dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.

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