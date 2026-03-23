Guerra no Oriente Médio já afeta expectativas e pode diminuir ciclo de corte de juros

A guerra no Oriente Médio, que tem afetado o preço e a oferta global de petróleo, já aumentou as expectativas de inflação e ameaça diminuir o tamanho do ciclo de corte de juros no Brasil. Os dados do relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 23, pelo Banco Central, mostram que a mediana das estimativas dos analistas para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 2026 subiram pela segunda semana seguinte, para 4,17%. Há 14 dias atrás, a projeção era de 3,91%.

A mediana das expectativas para a inflação de 2028 também subiu, de 3,50% para 3,52%. Apesar da tímida alta, esse movimento é simbólico e mostra que não há ancoragem das estimativas no jargão economês significa dizer que não há confiança de que o trabalho da autoridade monetária será suficiente para controlar o ritmo de alta dos preços.

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Por fim, o Focus mostrou uma alta de 12,25% para 12,5% da mediana das expectativas para a Selic em dezembro de 2026. Na prática, o prolongamento da guerra no Oriente, que afeta o preço dos combustíveis, pode frear o processo de diminuição dos dos juros iniciado pela gestão do presidente do BC, Gabriel Galípolo.