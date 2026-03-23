Assine
overlay
Início PlatôBr

Guerra no Oriente Médio já afeta expectativas e pode diminuir ciclo de corte de juros

Mercado também elevou as estimativas para a inflação de 2026 e 2028 no Brasil, diante dos problemas para o escoamento de petróleo e fertilizantes

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
23/03/2026 12:24

compartilhe

SIGA
x
Guerra no Oriente Médio já afeta expectativas e pode diminuir ciclo de corte de juros
Guerra no Oriente Médio já afeta expectativas e pode diminuir ciclo de corte de juros crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A guerra no Oriente Médio, que tem afetado o preço e a oferta global de petróleo, já aumentou as expectativas de inflação e ameaça diminuir o tamanho do ciclo de corte de juros no Brasil. Os dados do relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 23, pelo Banco Central, mostram que a mediana das estimativas dos analistas para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 2026 subiram pela segunda semana seguinte, para 4,17%. Há 14 dias atrás, a projeção era de 3,91%. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mediana das expectativas para a inflação de 2028 também subiu, de 3,50% para 3,52%. Apesar da tímida alta, esse movimento é simbólico e mostra que não há ancoragem das estimativas no jargão economês significa dizer que não há confiança de que o trabalho da autoridade monetária será suficiente para controlar o ritmo de alta dos preços.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, o Focus mostrou uma alta de 12,25% para 12,5% da mediana das expectativas para a Selic em dezembro de 2026. Na prática, o prolongamento da guerra no Oriente, que afeta o preço dos combustíveis, pode frear o processo de diminuição dos dos juros iniciado pela gestão do presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay