A gratidão de Jorge Seif a Davi Alcolumbre
Atuação do senador catarinense tem chamado a atenção de aliados bolsonaristas
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Aliados de Jorge Seif no campo bolsonarista têm notado o recente silêncio do senador quando o alvo é Davi Alcolumbre especialmente em temas sensíveis, como pedidos de impeachment de ministros do STF e a instalação de CPIs ligadas ao caso Master.
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A cautela não é vista como casual.
Nos bastidores, Alcolumbre atuou para ajudar a preservar o mandato de Seif, secretário de Aquicultura e Pesca no governo de Jair Bolsonaro.
No mês passado, o TSE concluiu o julgamento que poderia levar à cassação do senador do PL de Santa Catarina. Os ministros entenderam que não havia “provas cabais” de abuso de poder econômico na eleição de 2022.
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Seif tem mandato até 2030.