União Brasil sofre com perda de lideranças na janela partidária

Até o ano passado, o União Brasil era um partido cobiçado por políticos do Centrão atraídos pela pouca ideologia da legenda e pela possibilidade de ficarem livres para alianças locais sem ficarem presos a um dos lados na polarização entre esquerda e direita. Desde a eclosão da crise em torno do banco Master, a sigla passa por um período de esvaziamento, com a fuga de lideranças importantes nos estados.

Entre as perdas estão, por exemplo, o senador Sergio Moro (PR), que deixou o União Brasil na semana passada para se filiar ao PL e se candidatar ao governo do Paraná, com boas chances de vitória, segundo as pesquisas. Antes, em janeiro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, migrou para o PSD, depois que não conseguiu o aval da legenda para se lançar candidato à Presidência da República.

“Jogo de enrolação”

Mais recentemente, outro nome importante do partido, o deputado Danilo Forte (CE), decidiu também sair. O anúncio foi feito após uma reunião com o presidente nacional da legenda, o empresário pernambucano Antônio Rueda, que tentará uma vaga na Câmara pelo Rio de Janeiro.

Forte se mostrou insatisfeito com o que chamou de “jogo de enrolação” da cúpula da sigla em relação à sua indicação para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) e assinou seu pedido de desfiliação sob os olhares da imprensa, em um gesto político para demonstrar sua insatisfação com a condução do partido.

“Paginas policiais”

A fuga de políticos do União Brasil se dá em um momento de coincidência entre a abertura da chamada janela partidária, período em que deputados e senadores podem mudar de partido sem perder os mandatos, e notícias de envolvimento da cúpula da legenda com o Master. Rueda é mencionado no inquérito e admitiu que prestou serviços jurídicos para o banco de Daniel Vorcaro.

Essa proximidade tem feito com que políticos evitem se associar ao partido. “Acho que grande parte do problema diz respeito ao que está público. Ter o presidente do partido nas páginas policiais conta muito para as decisões de saída nesse momento”, disse o deputado Pauderney Avelino (AM), outro que tomou a decisão de sair e está em conversas adiantadas com o Podemos.

A volta dos que não foram

Além da fuga dos membros da legenda, a sigla também enfrenta a desistência de políticos que estavam em conversas avançadas para se filiarem. Um desses casos é o do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que está em busca de uma sigla para se candidatar ao governo de Minas Gerais com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pacheco estava também com conversas adiantadas com o União Brasil, ao ponto de Rueda destituir Marcelo Freitas, da direção da sigla no estado, apoiador de Mateus Simões, candidato de Romeu Zema (Novo) ao governo. Rueda entregou o comando da legenda para um aliado do senador, Rodrigo Castro, na espera de que Pacheco fosse se filiar. O senador, no entanto, tem pensado em refazer a rota e na última semana buscou adiantar as conversas com o MDB e com o PSB para montagem de seu palanque.

Outro que estava com os pés no União Brasil e desistiu de se filiar, optando pelo Republicanos, é o senador Ângelo Coronel (BA), que quer disputar a reeleição. Ele decidiu deixar o PSD por ter ficado fora da chapa do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que tentará a reeleição, tendo o ministro Rui Costa (Casa Civil) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), como candidatos ao Senado.

Federação com o PP

Ainda não se tem a dimensão do impacto sobre a bancada do partido que almejava ter a maior bancada da Câmara ao se federar com o PP, de Ciro Nogueira, outro nome também citado em ligações com o Master.

Apesar de anunciada, a federação com o PP ainda não foi homologada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas já existem lideranças que pedem o seu cancelamento. É o caso do deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), que alega que a federação atrapalha os arranjos políticos locais.

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A reportagem buscou ouvir o presidente da legenda, por meio de seu celular e de sua assessoria de imprensa, no entanto, ele não se manifestou. O espaço continua aberto para suas considerações.