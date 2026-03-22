De reality à política: Jojo Todynho ganha simpatia de Michelle e voz no PL

Muito além dos comentários de novelas e realities shows, que a tornaram um fenômeno nas redes sociais, Jojo Todynho tem se aventurado a usar o mesmo talento para opinar sobre o cenário político atual. A influenciadora é considerada uma aposta da direita para fortalecer o discurso bolsonarista nos palanques conservadores no Rio de Janeiro.

Com 29,5 milhões de seguidores no Instagram, Jordana Gleise, seu nome de batismo, não passa despercebida pelos dirigentes do PL, mas ganhou proximidade maior com Michelle Bolsonaro, presidente do braço da sigla de Valdemar Costa Neto que defende a presença feminina no poder. A aproximação alimentou a simpatia da ex-primeira-dama, que estimula a candidatura de Jojo pelo Rio de Janeiro nas eleições de outubro.

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A influenciadora sedimentou o sucesso após vencer a 12ª edição de A Fazenda, principal reality show da Rede Record, exibido em 2020. Desde então, ganhou mais seguidores, gravou hits, mas também sentiu o poder do “cancelamento” ao se assumir de direita. Com uma legião de fãs LGBT, a cantora foi acusada de trair a comunidade ao se alinhar com com a política Jair Bolsonaro, considerado homofóbico por discursos contra gays.