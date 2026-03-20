Nikolas pronto para a próxima caminhada

O deputado federal Nikolas Ferreira recebeu nessa quinta-feira (19), em Brasília, a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do DF.

Ao chegar, foi recebido pelo presidente em exercício da corte, desembargador Roberval Belinati, que perguntou se os pés do parlamentar já haviam desinchado após a “Caminhada pela Liberdade”, ato liderado por ele em janeiro.

Nikolas respondeu que sim e que já estava pronto para a próxima.

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Durante a cerimônia, o deputado do PL de Minas Gerais elogiou o Judiciário, mas disse que, “infelizmente, há hoje “muito pouco conhecimento jurídico em um tribunal específico e mais relacionamento jurídico”.