Nikolas pronto para a próxima caminhada
Deputado do PL foi homenageado pelo Tribunal de Justiça do DF
compartilheSIGA
O deputado federal Nikolas Ferreira recebeu nessa quinta-feira (19), em Brasília, a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do DF.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao chegar, foi recebido pelo presidente em exercício da corte, desembargador Roberval Belinati, que perguntou se os pés do parlamentar já haviam desinchado após a “Caminhada pela Liberdade”, ato liderado por ele em janeiro.
Nikolas respondeu que sim e que já estava pronto para a próxima.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Durante a cerimônia, o deputado do PL de Minas Gerais elogiou o Judiciário, mas disse que, “infelizmente, há hoje “muito pouco conhecimento jurídico em um tribunal específico e mais relacionamento jurídico”.