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Nikolas pronto para a próxima caminhada

Deputado do PL foi homenageado pelo Tribunal de Justiça do DF

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/03/2026 18:38

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Nikolas pronto para a próxima caminhada
Nikolas pronto para a próxima caminhada crédito: Reprodução / Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira recebeu nessa quinta-feira (19), em Brasília, a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do DF.

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Ao chegar, foi recebido pelo presidente em exercício da corte, desembargador Roberval Belinati, que perguntou se os pés do parlamentar já haviam desinchado após a “Caminhada pela Liberdade”, ato liderado por ele em janeiro.

Nikolas respondeu que sim e que já estava pronto para a próxima.

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Durante a cerimônia, o deputado do PL de Minas Gerais elogiou o Judiciário, mas disse que, “infelizmente, há hoje “muito pouco conhecimento jurídico em um tribunal específico e mais relacionamento jurídico”.

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