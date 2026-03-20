O apelo a Mendonça: “Pelo amor de Deus, faça o que tiver que fazer”

Relator do caso do Banco Master no STF, o ministro André Mendonça recebeu, nos últimos dias, um grupo de senadores em seu gabinete.

Em meio à conversa, um dos parlamentares, em tom de apelo, foi direto:

“Pelo amor de Deus, faça uma limpeza. Faça o que tiver que fazer. Pegue quem precisar. O senhor não está sozinho.”

A fala expõe o grau de pressão política que cerca o caso.

Discreto, Mendonça ouviu tudo em silêncio e não fez qualquer comentário.

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Nesta sexta, 20, em palestra na OAB no Rio, Mendonça disse que papel de juiz “não é ser estrela” nem “salvador de nada”. “Não tenho a pretensão de ser uma esperança ou alguém diferente em algum sentido, com algum dom especial. Tenho só a expectativa de tentar fazer o certo pelos motivos certos”, comentou.