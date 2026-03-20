Os votos de Jorge Messias no Senado

Enquanto a República se prepara para a delação de Daniel Vorcaro, Jorge Messias vai, discretamente, diminuindo resistências no Senado.

Um senador que acertou os placares das últimas indicações ao STF cravou à coluna que Messias teria hoje ao menos 50 votos mais do que os 41 necessários para a aprovação.

Nos bastidores, arrefeceu a alcunha de que o advogado-geral da União é “o Messias de Lula”. Até parlamentares da direita passaram a procurar o AGU, acenando com apoio sob o argumento de que resolver essa questão poderia ajudar a “pacificar um pouco” a relação entre os Poderes, em meio ao atual ambiente de tensão e incertezas.

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O presidente Lula ainda não formalizou a indicação de Messias ao Senado.