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Governo do DF não foi avisado da transferência de Daniel Vorcaro

Dono do Banco Master assinou termo de confidencialidade, e deve avançar com delação premiada

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/03/2026 10:10

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Governo do DF não foi avisado da transferência de Daniel Vorcaro
Governo do DF não foi avisado da transferência de Daniel Vorcaro crédito: Foto: Divulgação/Master

Ao contrário do que costuma ocorrer em movimentações de detentos da penitenciária de segurança máxima em Brasília, o governo do Distrito Federal não foi avisado com antecedência sobre a transferência de Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal.

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Em situações desse tipo, é praxe que o superintendente da PF ou até mesmo o diretor-geral faça contato prévio com as autoridades locais para solicitar apoio operacional da Secretaria de Segurança Pública.

Desta vez, porém, o procedimento foi outro.

Enquanto Vorcaro era levado à sede da PF, o comando da segurança do DF, o governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora Celina Leão participavam de uma cerimônia da Polícia Militar e só tomaram conhecimento da operação após o pouso do helicóptero na Superintendência.

A ação foi conduzida de forma integral pela Polícia Federal, sem coordenação prévia com o governo local.

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À Polícia Militar do DF coube apenas o monitoramento do entorno da Superintendência trabalho semelhante ao que já vem sendo realizado nas imediações do hospital particular onde Jair Bolsonaro segue internado.

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