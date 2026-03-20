A desconfiança de bolsonaristas com Cláudio Castro no Senado

A base bolsonarista do Rio de Janeiro tem uma principal desconfiança com a possível eleição do governador Cláudio Castro ao Senado: ele não fazer oposição ao STF.

O principal objetivo do bolsonarismo neste ano é conseguir eleger uma bancada forte no Senado para ter sucesso em pautas contra o STF, como o impeachment de magistrados.

A avaliação de alguns deputados é que Castro depende do STF, devido às ações às quais já respondeu no passado e ainda vem respondendo, como a do caso Ceperj.

O outro nome escolhido para o Senado no Rio de Janeiro que incomodou a base bolsonarista foi o do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União Brasil.

Deputados consideram que, assim como Castro, Canella não fará oposição a ministros do STF.

Carlos Jordy, ex-líder da oposição na Câmara dos Deputados, havia colocado seu nome como pré-candidato ao Senado pelo PL no Rio de Janeiro. O parlamentar é um dos que cogitam deixar a sigla devido ao incômodo com os nomes escolhidos por Flávio Bolsonaro para disputar a vaga.

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Como contou a coluna, Jordy está tendo seu nome testado pelo partido Novo para o Senado. O deputado espera o resultado da ação de cassação de Castro no TSE para definir seu destino político. O julgamento está marcado para a próxima terça-feira, 24.